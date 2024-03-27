Ученые узнали, у людей с какой группой крови рождаются самые умные дети

Фото из архива "Про Города"

Ученые узнали, что способность к обучению и талант ребенка передаются от родителя к детям. Не секрет, что многие черты характера мы унаследуем от родителей и других близких родственников. что, как не кровь, лучше всего сохраняет геном человека?

Путем долгих исследований ученые нашли связь между способностью к восприятию информации, ее запоминанию и воспроизведению и группой крови человека. Специалисты выяснили, что носители некоторых групп крови сильнее других предрасположены к успеху в учебе и/или имеют выраженные таланты.Ученые изучили тысячи носителей всех четырех групп крови и пришли к определенным выводам. Кратко сформулировали интересное открытие ученых в нашем материале.

Первая группа крови

Выяснилось, что чаще всего самые талантливые дети рождаются у людей с первой группой крови. Если эти родители с самого начала обнаруживают предрасположенность ребенка к какому-то виду творчества или науке, то в будущем велика вероятность того, что эта способность поможет обрести малышу свое место в мире. Часто у людей с первой группой крови рождаются одаренные дети в музыке, литературе и гуманитарных науках. Также обладатели этой группы крови становятся успешными в строительстве и ведении бизнеса.

Вторая группа крови

Также ученые определили, что люди со второй группой крови чаще остальных воспитывают детей, обладающих навыками критического мышления и добивающихся успеха в разработке новых технологий и программировании. Однако многие из таких родителей часто "душат" своих отправкой чрезмерной опекой и вниманием. Стоит понять, что дети с таким складом ума, напротив, склонны к рефлексии и предпочитают одиночество. Не нужно рушить их хрупкий внутренний мирок, именно благодаря нахождению в нем такие люди добиваются успеха в жизни.

Третья группа крови

У людей в третьей группой крови часто рождаются творческие и чувствительные дети. Важно не загубить талант ребенка, поскольку эти ребята абсолютно не умеют адекватно воспринимать критику и готовы бросить даже самое любимое занятие из-за одного неудачно брошенного слова. Слушайте своего ребенка, проявите мягкость, иначе все его таланты (а их, поверьте, немало) загнутся на корню. Будьте терпеливы и не настаивайте на своем, учитесь уступать. Давая очередной совет или занимаясь чтением нотаций, вспомните себя в детской возрасте, каково бы вам было?

Четвертая группа крови