Теперь запрещено: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 27 марта

Недавно была объявлена о запуске новой программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая будет реализована в ближайшем будущем. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Программа предназначена для пожилых людей, которые живут в одиночестве в своих собственных квартирах или домах и часто нуждаются в дополнительной помощи, так как они изолированы от своих близких, родственников и друзей.