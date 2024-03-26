Приехавший в Сыктывкар петербуржец развел пенсионерок на 600 тысяч рублей

Эжвинский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Санкт-Петербурга, который был задержан за обман пожилых женщин в Сыктывкаре. Об этом сообщают в пресс-службе прокурактуры Коми.

Этот мужчина выполнял роль курьера в рамках организованной группы, занимающейся мошенничеством против пенсионеров. Методика их действий заключалась в звонках старикам, в которых им сообщали, что их близкий родственник был вовлечен в серьезное ДТП, и чтобы помочь потерпевшему, необходимо передать определенную сумму через курьера.