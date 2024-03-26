Приехавший в Сыктывкар петербуржец развел пенсионерок на 600 тысяч рублей
- 16:30 26 марта
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- Елизавета Петрова
Эжвинский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Санкт-Петербурга, который был задержан за обман пожилых женщин в Сыктывкаре. Об этом сообщают в пресс-службе прокурактуры Коми.
Этот мужчина выполнял роль курьера в рамках организованной группы, занимающейся мошенничеством против пенсионеров. Методика их действий заключалась в звонках старикам, в которых им сообщали, что их близкий родственник был вовлечен в серьезное ДТП, и чтобы помочь потерпевшему, необходимо передать определенную сумму через курьера.
В мае 2023 года этот мошенник прибыл в Сыктывкар, где сумел обмануть двух женщин в возрасте 75 и 82 лет, получив от них в общей сложности 660 тысяч рублей. Однако третья пенсионерка, которая собиралась передать 300 тысяч, заподозрила неладное и решила не встречаться с курьером. Ее подозрения оказались справедливыми, и вскоре полиция задержала мошенника.
Суд признал этого мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество в крупном размере, организованное группой, и покушение на мошенничество в крупном размере, организованное группой. В итоге ему было назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.