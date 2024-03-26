В Сыктывкаре младенец упал и получил тяжелые травмы, пока отец готовил смесь

За последние две недели марта в Сыктывкаре произошло несколько случаев травмирования детей. 13 марта мальчик 2020 года рождения, находясь под присмотром бабушки, ударился головой. Врачи поставили диагноз - ушиб мягких тканей головы. Об этом сообщает "Комиинформ".

В этот же день, девочка 2023 года рождения, упала с дивана и получила ушибленную рану на лбу. Еще один случай произошел 15 марта, когда девочка 2020 года рождения, дома, спускалась со стула с ножом в руках и порезала себя подбородок. Ее госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии с открытой раной шеи.