В Сыктывкаре младенец упал и получил тяжелые травмы, пока отец готовил смесь
- 16:00 26 марта
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- Елизавета Петрова
За последние две недели марта в Сыктывкаре произошло несколько случаев травмирования детей. 13 марта мальчик 2020 года рождения, находясь под присмотром бабушки, ударился головой. Врачи поставили диагноз - ушиб мягких тканей головы. Об этом сообщает "Комиинформ".
В этот же день, девочка 2023 года рождения, упала с дивана и получила ушибленную рану на лбу. Еще один случай произошел 15 марта, когда девочка 2020 года рождения, дома, спускалась со стула с ножом в руках и порезала себя подбородок. Ее госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии с открытой раной шеи.
На следующий день, 16 марта, девочка 2024 года рождения, упала на пол и ударилась головой, когда ее отец готовил смесь. Ее госпитализировали в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом теменной кости. Также в этот день мальчик 2023 года рождения проглотил монетку и был госпитализирован в отделение хирургии с инородным телом в пищеводе.
Такие случаи травмирования детей продолжились и 19 марта в Выльгорте. Годовалый ребенок упал с лестницы второго этажа дома. Его госпитализировали с ушибленной гематомой лба, ссадинами на языке, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Ребенок будет лечиться в отделении нейрохирургии. В этот же день, мальчик 2020 года рождения, упал с дивана на деревянный ящик и ударился головой. Его маленький ушиб лба будет лечиться дома.