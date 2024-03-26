В Воркуте намерены создать высокотехнологичное газохимическое предприятие
- 15:00 26 марта
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- Елизавета Петрова
Глава Коми, Владимир Уйба, поделился интересной информацией в своем телеграм-канале о планах создания нового высокотехнологичного газохимического предприятия в Воркуте. Это стало результатом рабочей поездки в республику Юрия Трутнева, заместителя председателя Правительства РФ и полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В ходе визита Юрий Трутнев провел совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в регионе. В результате этого совещания был сформирован перечень поручений, направленных на развитие экономического потенциала Республики Коми. Одним из этих поручений стало создание нового газохимического предприятия в Воркуте, занимающегося переработкой газа.
Это предложение было одобрено Юрием Трутневым, что является важным подтверждением его значимости. Планируемое предприятие по переработке газа в Воркуте будет иметь масштабы, сравнимые с компанией "Воркутауголь". Это означает, что новое предприятие будет создавать значительное количество рабочих мест и принесет дополнительные налоговые поступления в регион.