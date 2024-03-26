В Воркуте намерены создать высокотехнологичное газохимическое предприятие

Глава Коми, Владимир Уйба, поделился интересной информацией в своем телеграм-канале о планах создания нового высокотехнологичного газохимического предприятия в Воркуте. Это стало результатом рабочей поездки в республику Юрия Трутнева, заместителя председателя Правительства РФ и полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

В ходе визита Юрий Трутнев провел совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в регионе. В результате этого совещания был сформирован перечень поручений, направленных на развитие экономического потенциала Республики Коми. Одним из этих поручений стало создание нового газохимического предприятия в Воркуте, занимающегося переработкой газа.