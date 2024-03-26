Указ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 27 марта

Пожилым гражданам было объявлено о новых социальных программах, связанных с непрерывным трудовым стажем. Согласно этим программам, будут начисляться проценты, зависящие от длительности стажа.

Обычно при расчете пенсии по возрасту непрерывный трудовой стаж имеет незначительное влияние на размер пенсии, за исключением определенных профессий и работы на северных территориях. Однако на региональном уровне пожилые люди могут ожидать получения дополнительных бонусов за непрерывный стаж.