В Коми зарплаты медиков выросли на 30 тысяч рублей
- 14:30 26 марта
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- Елизавета Петрова
По информации аналитиков hh.ru, зарплаты в сфере медицины и фармацевтики выросли на 30 тысяч рублей, достигнув отметки в 60 тысяч рублей. Это говорит о том, что бизнес готов платить работникам в этой отрасли в среднем 58 тысяч рублей. Сравнивая с прошлым годом, зарплатные предложения от работодателей выросли на 18 тысяч рублей.
Наибольший рост зарплат был зафиксирован в сфере медицины и фармацевтики, объясняют аналитики. Также отмечается положительная динамика в IT-сфере, где зарплаты выросли на 26 тысяч рублей до 58 тысяч. Добывающая отрасль занимает третье место по приросту зарплат, где будущим работникам готовы платить до 146 тысяч рублей, с ростом в 26 тысяч.
Зарплатные предложения также увеличились в наиболее дефицитных по кадрам отраслях. Например, работодатели в сфере продаж повысили уровень дохода для специалистов на 10 тысяч рублей, что привело к средней зарплате в сфере продаж в Коми почти до 46 тысяч рублей. В сфере рабочего персонала зарплаты в вакансиях достигли 118 тысяч рублей (+12 тысяч рублей за год).
Однако есть и отрасли, где динамика предлагаемых зарплат оказалась не такой положительной. Например, в автобизнесе компании снизили доход для новых работников на 5 тысяч рублей, достигнув отметки в 72 тысячи рублей. Туристический сектор также не показал значительного роста, с местными компаниями, предлагающими всего на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Таким образом, туристическая отрасль в Коми оказалась наименее доходной весной этого года.