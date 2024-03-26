В Коми зарплаты медиков выросли на 30 тысяч рублей

По информации аналитиков hh.ru, зарплаты в сфере медицины и фармацевтики выросли на 30 тысяч рублей, достигнув отметки в 60 тысяч рублей. Это говорит о том, что бизнес готов платить работникам в этой отрасли в среднем 58 тысяч рублей. Сравнивая с прошлым годом, зарплатные предложения от работодателей выросли на 18 тысяч рублей.

Наибольший рост зарплат был зафиксирован в сфере медицины и фармацевтики, объясняют аналитики. Также отмечается положительная динамика в IT-сфере, где зарплаты выросли на 26 тысяч рублей до 58 тысяч. Добывающая отрасль занимает третье место по приросту зарплат, где будущим работникам готовы платить до 146 тысяч рублей, с ростом в 26 тысяч.