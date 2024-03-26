Настоящий яд: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже даром
- 17:00 26 марта
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Только 13% образцов соответствуют требованиям
Эксперты Росконтроля провели исследование рынка сливочного масла и обнаружили ряд некачественных марок. Эти товары попали в список фальсификатов из-за использования нежелательных жиров.
Как проводилось исследование?
Было проанализировано 31 торговая марка сливочного масла, в том числе популярные и доступные варианты. Эксперты проверяли образцы на соответствие требованиям безопасности и натуральности, а также на наличие не молочных жиров.
Результаты исследования
Результаты исследования показали, что только 13% образцов соответствуют требованиям безопасности и натуральности. Это означает, что подавляющее большинство сливочного масла на российском рынке некачественное и может быть опасным для здоровья.
Рекомендуемые марки сливочного масла
Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям отдавать предпочтение следующим маркам сливочного масла:
- Радость вкуса
- Вкуснотеево
- Экомилк
- Белорусское
Эти марки показали хорошие результаты по всем параметрам исследования и соответствуют требованиям безопасности и натуральности.
Некачественные марки сливочного масла
В список фальсификатов попали следующие марки сливочного масла:
- Традиционное (Курск)
- Традиционное (Мытищи)
В этих образцах были обнаружены не молочные жиры, такие как пальмовое масло или говяжий жир. Производители используют эти жиры для снижения себестоимости продукции, что приводит к ухудшению ее качества.
Как выбрать качественное сливочное масло?
Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям внимательно изучать состав сливочного масла перед покупкой. Качественное сливочное масло должно содержать только молочный жир и не должно содержать никаких растительных жиров или других добавок.
Также рекомендуется отдавать предпочтение проверенным брендам, которые дорожат своей репутацией и производят качественную продукцию.
Заключение
Исследование Росконтроля показало, что на российском рынке много некачественного сливочного масла. Потребителям следует внимательно изучать состав продукта перед покупкой и отдавать предпочтение проверенным брендам. Употребление некачественного сливочного масла может быть опасным для здоровья, поэтому важно выбирать качественные продукты. и безопасную продукцию.