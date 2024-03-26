Воркутинцев через суд принудили сломать плитку в ванной. Жильцы одной из квартир многоэтажного дома не пускали сантехников, чтобы те устранили течь в системе канализации.

Управляющая организация «Оптимист» подала иск в суд против собственников жилого помещения, требуя обеспечить доступ сантехникам в квартиру и к внутридомовым инженерным системам. Это необходимо для устранения течи, вызванной плохим состоянием лежака.