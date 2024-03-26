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Воркутинцев через суд принудили сломать плитку в ванной

Воркутинцев через суд принудили сломать плитку в ваннойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинцев через суд принудили сломать плитку в ванной. Жильцы одной из квартир многоэтажного дома не пускали сантехников, чтобы те устранили течь в системе канализации.

Управляющая организация «Оптимист» подала иск в суд против собственников жилого помещения, требуя обеспечить доступ сантехникам в квартиру и к внутридомовым инженерным системам. Это необходимо для устранения течи, вызванной плохим состоянием лежака.

Для ремонта необходимо демонтировать ванну и снять керамическую плитку. Воркутинский городской суд удовлетворил исковые требования, так как ответчики нарушили действующее жилищное законодательство, что приводит к нарушению прав других собственников и третьих лиц в многоквартирном доме. Однако, на данный момент ответчики не выполнили требования истца. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

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