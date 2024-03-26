С 1 апреля водителей обяжут пересдать на права: это не единственное изменение
- 13:05 26 марта
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- Служба новостей
С первого апреля 2024 года вступают в силу новые правила для тех, кто хочет получить водительские права. Изменения коснутся как теоретической, так и практической части экзамена в ГИБДД. Материал опубликовали на сайте autonews.ru.
При сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться
Одно из ключевых нововведений касается увеличения допустимого количества ошибок при сдаче практического экзамена. Ранее кандидаты в водители могли допустить не более пяти штрафных баллов, теперь же этот порог повышается до семи.
Грубые ошибки:
- движение без ремня безопасности
- действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления
- не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
- не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество
- выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления
- осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
- не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1
- пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика)
- нарушил правила выполнения обгона
- нарушил правила выполнения поворота
- нарушил правила выполнения разворота
- нарушил правила движения задним ходом
- нарушил правила проезда железнодорожных переездов
- превысил разрешенную максимальную скорость движения
- использовал во время движения телефон.
Средние ошибки:
- выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе
- нарушил правила остановки или стоянки
- не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой
- в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился
- нарушил правила перевозки пассажиров
- нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
- не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов
- допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом
- допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом
- допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске
- допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.
Переносят сроки для пересдачи экзаменов в ГИБДД
Теперь, если кандидат не сможет успешно сдать экзамен по вождению три раза подряд, ему придется подождать от шести до девяти месяцев перед тем, как попытаться снова.
К экзаменам ГИБДД допустят не всех
С апреля текущего года вводятся дополнительные ограничения для доступа к экзаменам в ГИБДД. Так, категории граждан, которым будет отказано в сдаче экзамена и выдаче водительского удостоверения, включают в себя:
- лишенным водительских прав;
- тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;
- тем, кого поймали на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование (таким водителям нельзя будет сдавать экзамен в течение года с момента исполнения постановления);
- лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.
Часть водительских удостоверений перестанут действовать
С изменениями в законодательстве о безопасности дорожного движения, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, некоторым водителям в России предстоит повторно сдать экзамены на право управления автомобилем. В противном случае их водительские удостоверения будут считаться недействительными.
Недействительными водительскими правами в России начнут считать:
- иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;
- полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.
В России вводятся новые правила для водителей с иностранными правами. Теперь, если вы получили водительское удостоверение за границей, будь то в Турции, Грузии, Таиланде, Испании или любой другой стране, и вернулись в Россию, у вас будет всего один год на то, чтобы сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Это касается как россиян, так и иностранцев, которые получили вид на жительство или гражданство России. Например, если вы вернулись в Россию 1 апреля 2024 года с иностранным водительским удостоверением, у вас будет время до 1 апреля 2025 года, чтобы оформить российские права. Аналогично, если въезд в страну произошел 1 июня 2024 года, срок действия иностранных прав будет истекать 1 июня 2025 года.
Чтобы получить водительские удостоверения российского образца, пересдать придется только теорию.
В случае, если водитель не обновит свои права в соответствии с российскими нормами и его остановит сотрудник ГИБДД, такой водитель будет считаться лицом без прав. Это нарушение влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.