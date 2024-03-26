С 1 апреля водителей обяжут пересдать на права: это не единственное изменение

С первого апреля 2024 года вступают в силу новые правила для тех, кто хочет получить водительские права. Изменения коснутся как теоретической, так и практической части экзамена в ГИБДД. Материал опубликовали на сайте autonews.ru. При сдаче вождения в ГИБДД разрешат чаще ошибаться

Одно из ключевых нововведений касается увеличения допустимого количества ошибок при сдаче практического экзамена. Ранее кандидаты в водители могли допустить не более пяти штрафных баллов, теперь же этот порог повышается до семи.

Грубые ошибки:

движение без ремня безопасности

действие или бездействие кандидата, которые привели к необходимости экзаменатора вмешаться в процесс управления

не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество

не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество

выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления

осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика

не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1

пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора регулировщика)

нарушил правила выполнения обгона

нарушил правила выполнения поворота

нарушил правила выполнения разворота

нарушил правила движения задним ходом

нарушил правила проезда железнодорожных переездов

превысил разрешенную максимальную скорость движения

использовал во время движения телефон.

Средние ошибки:

выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе

нарушил правила остановки или стоянки

не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой

в установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился

нарушил правила перевозки пассажиров

нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)

допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов

допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом

допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом

допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске

допустил ошибку при выполнении остановки для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Переносят сроки для пересдачи экзаменов в ГИБДД

Теперь, если кандидат не сможет успешно сдать экзамен по вождению три раза подряд, ему придется подождать от шести до девяти месяцев перед тем, как попытаться снова.

К экзаменам ГИБДД допустят не всех

С апреля текущего года вводятся дополнительные ограничения для доступа к экзаменам в ГИБДД. Так, категории граждан, которым будет отказано в сдаче экзамена и выдаче водительского удостоверения, включают в себя:

лишенным водительских прав;

тем, кто не выполнил условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения;

тем, кого поймали на езде в нетрезвом виде или на отказе проходить медосвидетельствование (таким водителям нельзя будет сдавать экзамен в течение года с момента исполнения постановления);

лишенным права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением автомобиля.

Часть водительских удостоверений перестанут действовать

С изменениями в законодательстве о безопасности дорожного движения, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, некоторым водителям в России предстоит повторно сдать экзамены на право управления автомобилем. В противном случае их водительские удостоверения будут считаться недействительными.

Недействительными водительскими правами в России начнут считать:

иностранные национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года с даты получения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство либо гражданства России;

полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.

В России вводятся новые правила для водителей с иностранными правами. Теперь, если вы получили водительское удостоверение за границей, будь то в Турции, Грузии, Таиланде, Испании или любой другой стране, и вернулись в Россию, у вас будет всего один год на то, чтобы сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Это касается как россиян, так и иностранцев, которые получили вид на жительство или гражданство России. Например, если вы вернулись в Россию 1 апреля 2024 года с иностранным водительским удостоверением, у вас будет время до 1 апреля 2025 года, чтобы оформить российские права. Аналогично, если въезд в страну произошел 1 июня 2024 года, срок действия иностранных прав будет истекать 1 июня 2025 года.

Чтобы получить водительские удостоверения российского образца, пересдать придется только теорию.