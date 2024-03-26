За три года Коми получит почти 109 млн рублей на лекарства для больных гепатитом С

По новому распоряжению, Коми получит почти 109 млн рублей на закупку лекарств для лечения хронического вирусного гепатита в течение трех лет. Это стало возможным благодаря подписи председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В рамках этой программы, каждый регион будет получать 4,5 млрд рублей ежегодно в течение трех лет. Кроме того, субъекты федерации также будут направлять средства на закупку необходимых препаратов. Общая сумма, выделенная на лекарства в течение трех лет, составит 18 млрд рублей, как отметил Мишустин. Это позволит обеспечить лекарствами более 75,8 тысячи человек.