За три года Коми получит почти 109 млн рублей на лекарства для больных гепатитом С
- 11:45 26 марта
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- Елизавета Петрова
По новому распоряжению, Коми получит почти 109 млн рублей на закупку лекарств для лечения хронического вирусного гепатита в течение трех лет. Это стало возможным благодаря подписи председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
В рамках этой программы, каждый регион будет получать 4,5 млрд рублей ежегодно в течение трех лет. Кроме того, субъекты федерации также будут направлять средства на закупку необходимых препаратов. Общая сумма, выделенная на лекарства в течение трех лет, составит 18 млрд рублей, как отметил Мишустин. Это позволит обеспечить лекарствами более 75,8 тысячи человек.
По плану, в 2024 году Коми получит 35 млн рублей, а в следующем году - 37,6 млн рублей. В 2025 году сумма будет составлять 36,4 млн рублей. Таким образом, общая сумма, выделенная на лекарства в Коми за три года, составит около 109 млн рублей.