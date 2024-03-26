Кошельки полопаются от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака с 27 марта

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Фортуна раскроет перед ними множество возможностей, которые ранее казались недоступными. Известная астролог Тамара Глоба предсказала финансовый подъем для трех знаков зодиака, начиная с 26 марта 2024 года. Эти счастливые представители трех зодиакальных знаков станут особыми фаворитами удачи, открывая перед собой множество дверей, которые ранее казались закрытыми. Эксперт по звездам поделилась советами о том, как поддерживать финансовый поток стабильным для каждого из этих трех знаков.

Для Тельца – первое место в списке, так как представители этого земного знака смогут создать финансовый запас на несколько лет вперед. Удача улыбнется Тельцам в конце зимы, но им нужно будет усердно трудиться, чтобы сохранить ее поддержку. Также важно привлечь удачу через милосердие и помощь благотворительным делам.

Для Весов – представителей воздушного знака, успех будет доступен, если они радикально изменят свою сферу деятельности. Весы смогут удержать финансовую удачу, если обратят внимание на духовные аспекты своей жизни.