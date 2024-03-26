"С 27 марта – полный запрет": всех, у кого стоят счетчики, ждет новое правило

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Условия изменились как для собственников, так и для коммунальщиков В ближайшее время все владельцы квартир с счетчиками на коммунальные услуги столкнутся с новыми условиями. В данной области будет введен новый запрет на определенные действия, а также гражданам будут осуществлять перерасчеты в некоторых случаях.

По словам юриста Ирины Половодовой, ожидается изменение в процедуре поверки счетчика. Рано или поздно проведение этой операции станет необходимостью для любого бытового прибора учета коммунальных ресурсов. Ранее действовавшая норма вызывала головную боль у собственников недвижимости.

Проблема заключалась в том, что управляющие компании требовали от граждан документального подтверждения проведенной процедуры поверки. Если счетчик не прошел данную проверку, его признавали неработающим, что, в свою очередь, влекло начисление платы за услуги по нормативу. В итоге, сумма в квитанции оказывалась значительно выше, чем при учете показателей счетчиков.

Многие российские граждане обратили внимание на эту проблему и дело даже дошло до суда. Прежде всего, данная ситуация рассматривалась в нижестоящих судебных инстанциях, а затем и в Высшем суде. Судебная система обратила внимание на то, что Минстрой уже заявлял в своих рекомендациях, что доказательства проведенной поверки счетчиков от граждан не требуются.