В аэропорту Минеральных Вод откроется новое направление. С 31 марта авиакомпания начнет выполнять рейсы из Минвод в Ухту. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Новый рейс Минеральные Воды - Ухта будет осуществляться каждое воскресенье, и путешественники смогут добраться до своего пункта назначения всего за 3 часа 50 минут. Представители аэропорта Минвод отметили, что Ухта - это город, расположенный в Республике Коми, и он известен не только своей промышленностью в нефтегазовой сфере, но и своими музеями и природными красотами.