С 31 марта авиакомпания начнет выполнять рейсы из Минвод в Ухту
- 10:30 26 марта
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- Елизавета Петрова
В аэропорту Минеральных Вод откроется новое направление. С 31 марта авиакомпания начнет выполнять рейсы из Минвод в Ухту. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Новый рейс Минеральные Воды - Ухта будет осуществляться каждое воскресенье, и путешественники смогут добраться до своего пункта назначения всего за 3 часа 50 минут. Представители аэропорта Минвод отметили, что Ухта - это город, расположенный в Республике Коми, и он известен не только своей промышленностью в нефтегазовой сфере, но и своими музеями и природными красотами.
Здесь можно встретить множество памятников природы и естественной истории. Туристам также предоставляется множество возможностей для интересного и запоминающегося времяпрепровождения.
Ранее губернатор Владимир Владимиров отметил, что готовность нового аэровокзального комплекса в Минводах составила уже 22%.