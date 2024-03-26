Суббота в России станет рабочей

Роструд рассказал, когда россиянам придется выйти на работу в субботу. Это случится уже в следующем месяце, 27 апреля. В 2024 году, чтобы сделать выходные беспрерывными, приняли решение перенести выходной с субботнего дня 27 апреля на понедельник 29 апреля.

Получается, что следом за шестидневной неделей нас ждет серия длинных выходных. Выходными днями станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Следующие длинные выходные будут в честь празднования Дня Победы. Россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 9 по 12 мая, сообщает progorod33.ru.