Теперь запрещено: новое правило для всех, у кого есть дачный участок вводится в 2024 году
- 10:15 26 марта
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- Служба новостей
С начала текущего года владельцам дач и огородов в России введены новые правила, касающиеся времени пребывания на своих участках. Об этом сообщил юрист Янис Юкша, пишет pg12.ru.
Согласно новым правилам, дачный сезон в России теперь четко регламентирован и длится с 1 апреля по 1 октября. Эти даты являются обязательными для соблюдения дачниками и закреплены в нормативных актах. Важно отметить, что вводится различие между понятиями "частный дом" и "дача".
Проживание на постоянной основе разрешено в частных домах, оснащенных всеми необходимыми удобствами и коммуникациями. Владельцы таких домов имеют право требовать от поставщиков услуг регулярное обеспечение водой и электричеством без задержек.
Однако для дачных домов действуют особые правила. В соответствии с новым законом, в зимний период, когда дачи обычно пустуют, подключение к коммуникациям может быть ограничено. Это связано с тем, что дачи не предназначены для постоянного проживания в холодное время года, и владельцам таких домов не могут гарантировать постоянное подключение к ресурсам.
Владельцы дач все еще могут посещать свои участки вне основного сезона, то есть до 1 апреля и после 1 октября, чтобы выполнить необходимые работы, такие как уборка снега или подготовка растений к зиме. Однако полноценное использование дач в этот период будет ограничено из-за невозможности подключения к коммуникациям.