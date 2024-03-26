Стала известна численность населения Коми

Согласно последним данным Комистата, численность населения Республики Коми сократилась и составляет 720 610 человек на 1 января текущего года. Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, население региона сократилось на 5 824 человека. Об этом сообщает Комииформ.

Начало 2024 года большая часть населения проживает в городах - 561 102 человека, в то время как в сельской местности проживает 159 508 человек. Это указывает на то, что урбанизация продолжает быть заметной тенденцией в Республике Коми, с большим количеством людей предпочитающих жить в городах.