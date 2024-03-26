"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится уже с 28 марта

С 27 марта пожилым людям в России предложена новая и интересная возможность. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о том, что старшим гражданам теперь доступны курсы по изучению новых профессий. Это предложение предоставляется через региональные клубы для пенсионеров.

Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах, - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди имеют возможность получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.