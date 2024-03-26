"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится уже с 28 марта
- 09:40 26 марта
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- Служба новостей
С 27 марта пожилым людям в России предложена новая и интересная возможность. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о том, что старшим гражданам теперь доступны курсы по изучению новых профессий. Это предложение предоставляется через региональные клубы для пенсионеров.
Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах, - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди имеют возможность получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.
Подобная инициатива уже успешно реализована в Москве, и эксперты считают, что благодаря этим курсам многие пожилые люди смогут освоить новую профессию или приобрести дополнительные навыки. Например, пожилые люди, интересующиеся стилистикой, смогут получить прочные знания для будущей деятельности.
Кроме того, в рамках программы предлагаются и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство и изучение иностранных языков. Все эти занятия будут бесплатными для пенсионеров, однако необходимо заранее записаться и принять участие в программе. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Заявки на участие можно будет подать с марта, пишет progorodsamara.ru.