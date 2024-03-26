В Коми за сутки произошло два ДТП с пострадавшими
- 09:00 26 марта
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- Елизавета Петрова
За последние сутки в Коми произошло два автомобильных столкновения, которые привели к пострадавшим. Об этом сообщает Комиинформ.
Первое ДТП было зафиксировано 25 марта в 8:50. 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva двигался по трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. Во время обгона другого транспортного средства на 135-м километре трассы, водитель "Нивы" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который управлял 20-летний водитель, двигавшийся навстречу.
В результате аварии водитель "четырнадцатой" получил серьезные травмы: открытые переломы правого коленного сустава и правой голени, а также перелом левой голени. Он был доставлен в больницу для госпитализации. У водителя Chevrolet был диагностирован ушиб грудной клетки слева, но его госпитализация не потребовалась.
Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. Второе происшествие случилось в Сыктывкаре в 18:50. 20-летний водитель Daewoo Nexia двигался по Малой объездной со стороны м. Дырнос в направлении ул. Петрозаводской. Во время обгона другого автомобиля водитель Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.
В результате этого ДТП 15-летний пассажир Renault получил ушиб грудной клетки, но его госпитализация не потребовалась благодаря пристегнутым ремням безопасности. По информации, предоставленной ГИБДД, водитель ВАЗ-2114 уже пять раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения в течение последнего года. Он начал водить автомобиль с 2022 года, что может указывать на его недостаточный опыт за рулем.