В Коми за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

За последние сутки в Коми произошло два автомобильных столкновения, которые привели к пострадавшим. Об этом сообщает Комиинформ.

Первое ДТП было зафиксировано 25 марта в 8:50. 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva двигался по трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. Во время обгона другого транспортного средства на 135-м километре трассы, водитель "Нивы" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который управлял 20-летний водитель, двигавшийся навстречу.