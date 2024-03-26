В парке Югыд Ва обнаружили снегоход погибших при сходе лавины туристов

Фото ГАУ "СПАС-КОМИ"

В парке Югыд Ва Печорского района под метровым слоем снега обнаружили снегоход погибших при сходе лавины туристов, сообщает Комиинформ со ссылкой на ГАУ "СПАС-КОМИ". Транспорт, на котором передвигались мужчины, обнаружили с помощью металлоискателя вчера, 25 марта. Ранее спасатели сообщали, что найден вещмешок одного из погибших.

Сейчас на территории парка продолжаются поиски. Тела туристов ищут профессиональные спасатели, а также жители Печоры, что были знакомы с погибшими.

Напомним, об опасности схода лавины в парке ранее предупреждало руководство Югыд Ва, рекомендуя гражданам воздержаться от рискованных переходов, а также в любой поездке иметь при себе лавинное снаряжение. Информация публиковалась, в том числе в региональных СМИ.