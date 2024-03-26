Еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестовали до 22 мая

Фото: Пресс-служба Московского городского суд

Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестованы до 22 мая, сообщает РБК. Вчера, 24 марта, Басманный суд Москвы рассмотрел дело братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила. Всем троим инкриминируют "Теракт". Статья подразумевает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме.

Следствие считает, что Аминчона Исломова привлекли к преступной группировке не позднее января 2024 года, а его брата Диловара не позднее 11 марта. Оба работали в такси.

По информации "Осторожно Москва", тот самый автомобиль Renault Symbol, на котором передвигались нападавшие, принадлежал Диловару Исломову. При этом источник "Риа Новости" сообщил, что тот продал машину еще в феврале, однако страховой полис на нее не переоформил.