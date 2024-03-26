В парке Югыд Ва до сих пор не найдены тела погибших туристов
- 06:45 26 марта
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- Татьяна Зубова
Тела погибших при сходе лавины в парке Югыд Ва до сих не нашли. Об этом сообщили в ГАУ "Спас-Коми".
По сообщению управление, о трагедии сообщил турист, что стал свидетелем схода снежной массы.
По его словам, Мужичий перевал он и двое его приятелей преодолевали втроём на двух снегоходах. В какой-то момент лавина накрыла один из снегоходов, в нем находились два человека. Самостоятельные поиски не принесли результатов, после чего мужчина вернулся на базу за помощью.
В этот же день к месту происшествия выехали два спасательных отряда из Печоры и Ухты. Кроме этого, к поискам присоединились семь добровольцев из Печоры, которые хорошо знали погибших туристов.
"Обследуя" территорию лавинным щупами, поисковики обнаружили вещевой мешок одного из мужчин. После металлоискателем велись поиски снегохода, на котором передвигались туристы, и непосредственно рядом с ним уже искали тела.
Отметим, площадь лавины 500 на 600 квадратных метров. Температура воздуха в первый день поисков. Опустилась до - 30С.