Республику Коми вновь завалит снегом

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми 26 марта. По информации специалистов регионального ЦГМС, в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. На севере республики и в центральной её части ожидается снег, а местами сильный снег. Осадков не будет лишь на северо-востоке Коми.

Ветер восточной четверти с переходом на западную четверть достигнет скорости около 3-8 метров в секунду. При этом в дневное время суток синоптики прогнозируют порывы вплоть до 13-18 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до отметки -8...-13С. При прояснении похолодает ещё на несколько градусов - до -14...-19. Днем потеплеет до околонулевых показателей: - 6...-11С, а в отдельных районах 0...-5С.

На крайнем северо-востоке продолжают стоять морозы. Днем ожидается до 11-16С ниже нуля, ночью похолодает до -26...-31С.

На юге Коми сегодня вновь все завалит снегом. Специалисты обещают в этих районах снег и мокрый снег. Здесь также ожидается сильный ветер до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура ночью -4...+1С, местами до -10С, днем теплее на несколько градусов - около -2...+3С.