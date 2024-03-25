Сыктывдинские власти намерены сделать для жителей льготный проезд на пароме в Сыктывкар

Власти Сыктывдинского района готовы предоставить жителям села Озел и деревни Сейты льготный проезд на пароме в Сыктывкар. Для этого администрация Сыктывдинского района разработала проект соглашения, который предусматривает выделение субсидии городскому округу для компенсации затрат на переправу людей и транспорта по реке. Об этом сообщает БНК.

Жители Озела и Сейты обратились к властям с просьбой уравнять их права на использование паромной переправы с жителями поселков Седкыркещ и Трехозерка. Все эти населенные пункты преодолевают одно и то же расстояние по реке, но городские жители имеют льготы от своего муниципалитета, что позволяет им пользоваться паромом по более низкой стоимости.