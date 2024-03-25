Сыктывдинские власти намерены сделать для жителей льготный проезд на пароме в Сыктывкар
- 16:30 25 марта
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- Елизавета Петрова
Власти Сыктывдинского района готовы предоставить жителям села Озел и деревни Сейты льготный проезд на пароме в Сыктывкар. Для этого администрация Сыктывдинского района разработала проект соглашения, который предусматривает выделение субсидии городскому округу для компенсации затрат на переправу людей и транспорта по реке. Об этом сообщает БНК.
Жители Озела и Сейты обратились к властям с просьбой уравнять их права на использование паромной переправы с жителями поселков Седкыркещ и Трехозерка. Все эти населенные пункты преодолевают одно и то же расстояние по реке, но городские жители имеют льготы от своего муниципалитета, что позволяет им пользоваться паромом по более низкой стоимости.
Однако мэрия столицы Коми не видит оснований для социальной поддержки жителей села Озел из Сыктывдинского района. Администрация Сыктывдинского района подготовила проект специального соглашения, которое предусматривает выделение субсидии из бюджета района на организацию перевозок граждан из Озела и Сейты.
В настоящее время эти документы находятся на согласовании в мэрии Сыктывкара, Минфине Коми, прокуратуре и Контрольно-счетной палате Сыктывдинского района. Ответы на эти запросы пока не поступили. Если решение по этим документам будет положительным, и мэрия Сыктывкара согласится на условия, то будет заключено соглашение.
После этого жители Озела и Сейты смогут воспользоваться речным транспортом в местечке Алешино по льготным ценам, которые действуют для населения Седкыркеща. Например, в 2023 году стоимость проезда по маршруту Алешино — Седкыркещ составляла 80 рублей, а перевозка автомобиля до 1 тонны обходилась в 108 рублей для жителей, официально зарегистрированных в поселке.
Вопрос о введении льгот для жителей Озела и Сейты рассматривается в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе уже несколько лет. Однако до сих пор не удалось найти решение, удовлетворяющее все стороны. Сейчас надеются, что новый проект соглашения окажется приемлемым и принесет пользу жителям этих населенных пунктов.