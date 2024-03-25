На сыктывкарских заправках подорожал бензин

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Цены на автомобильное топливо в Сыктывкаре продолжают расти. Об этом сообщает Комиинформ. Стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 1-2 рубля на некоторых автозаправках города. Это влияет на потребителей и автолюбителей, так как повышение цен на топливо негативно сказывается на их бюджете.

Одна из затронутых компаний - "Движение Коми", где цены на топливо изменились. На заправках компании "2000" изменилась стоимость только АИ-95, в то время как на заправках "ЛУКОЙЛа" цены не меняются уже второй месяц.

Это может быть обусловлено различными факторами, такими как изменение стоимости сырья или конкуренция на рынке. Согласно опубликованным данным "Комиинформа" на 25 марта, актуальные цены на топливо в Сыктывкаре выглядят следующим образом: компания "ЛУКОЙЛ" продает АИ-92 по цене 47,8 рублей, АИ-95 - по цене 52,33 рубля и дизельное топливо (ДТ) - по цене 64,61 рубля.

Цены на "Движении Коми" изменились следующим образом: АИ-92 стоит 45,99 рубля (вместо предыдущих 44,77 рубля), АИ-95 - 52,99 рубля (вместо предыдущих 50,77 рубля), а ДТ - 64,99 рубля (вместо предыдущих 63,77 рубля).