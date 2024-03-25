Теперь запрещено: российских пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 27 марта
- 21:15 25 марта
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- Служба новостей
Недавно была объявлена о запуске новой программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая будет реализована в ближайшем будущем. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Программа предназначена для пожилых людей, которые живут в одиночестве в своих собственных квартирах или домах и часто нуждаются в дополнительной помощи, так как они изолированы от своих близких, родственников и друзей.
Особое внимание уделяется периоду конца зимы и начала весны, когда возрастает риск пожаров. Чтобы обеспечить безопасность жилья, будет предоставлена бесплатная установка пожарных датчиков в домах одиноких пожилых людей. Эта мера поможет своевременно обнаружить и предотвратить возгорание.
Подобные программы запускаются во многих регионах России и охватывают женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.
В рамках программы одиноким пожилым людям будет предоставлено бесплатное установление двух пожарных датчиков, например, в кухне и в жилой комнате, чтобы обеспечить лучшую защиту жилья. Пользователи датчиков должны соблюдать строгие правила эксплуатации, такие как запрет на курение в квартире или использование открытого огня, поскольку датчики моментально реагируют на дым.
Продукция будет распространяться через местные филиалы органов социальной защиты. Подача заявок на получение помощи будет возможна с 24 марта. Важно уточнить наличие данной программы в своем регионе, сообщает progorodsamara.ru.