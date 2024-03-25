Указ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 27 марта

Пожилым гражданам было объявлено о новых социальных программах, связанных с непрерывным трудовым стажем. Согласно этим программам, будут начисляться проценты, зависящие от длительности стажа.

Обычно при расчете пенсии по возрасту непрерывный трудовой стаж имеет незначительное влияние на размер пенсии, за исключением определенных профессий и работы на северных территориях. Однако на региональном уровне пожилые люди могут ожидать получения дополнительных бонусов за непрерывный стаж.

Многие крупные российские предприятия начали вводить социальные программы для своих работников, включая пенсионеров. Согласно этим программам, выплаты будут осуществляться при достижении пенсионного возраста (60 лет) и будут зависеть от продолжительности непрерывной работы.