Не пейте эти помои: эти марки кофе не смейте брать даже бесплатно

Эксперты Росконтроля провели проверку качества растворимого кофе и опубликовали список марок, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженных подделок. В исследовании были проверены сублимированные виды кофе, так как они популярны и легки в приготовлении. Лабораторные анализы включали изучение углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, марки кофе Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта были признаны лучшими. Эти марки получили высокие оценки за качество и безопасность.