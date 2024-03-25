Не пейте эти помои: эти марки кофе не смейте брать даже бесплатно
- 17:00 25 марта
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля провели проверку качества растворимого кофе и опубликовали список марок, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженных подделок. В исследовании были проверены сублимированные виды кофе, так как они популярны и легки в приготовлении. Лабораторные анализы включали изучение углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.
Согласно результатам исследования, марки кофе Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта были признаны лучшими. Эти марки получили высокие оценки за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе были обнаружены добавки, такие как цикорий и зерновые злаки, которые не должны присутствовать в растворимом кофе.
Потребители рекомендуют обращать внимание на качество и происхождение выбираемых марок растворимого кофе, чтобы быть уверенными в его подлинности и безопасности.