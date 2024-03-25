У умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте себя

Ученые рассказали, в какие даты чаще всего рождаются гении. Так, результатами своего исследования поделился Инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов. Он проанализировал биографии 1008 самых выдающихся личностей всех времен и эпох и выяснил, что чаще всего гении появляются на свет в холодное время года, в первую очередь в феврале - на 55 % чаще всех остальных месяцев. Материал опубликовали на сайте teleprogramma.pro.

Особенно выдающимися интеллектуальными способностями отличаются люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца. Эти люди считаются подопечными Юпитера. Они обладают высоким уровнем умственных способностей и аналитическим мышлением, что позволяет им глубоко понимать многие вещи и быть хорошими учителями, передающими знания другим. Они также проявляют интерес к различным областям знаний и с легкостью усваивают информацию. Эти люди ценят дисциплину, порядок и обладают великодушием и духовным развитием.