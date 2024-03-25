На благоустройство улицы Петрозаводской в Сыктывкаре отвели пять месяцев

В Сыктывкаре было выделено пять месяцев на благоустройство улицы Петрозаводской. В результате рейтингового голосования, проведенного в 2023 году, проект обустройства пешеходной зоны стал победителем. Об этом сообщает БНК.

В прошлом году горожане выбрали 10 проектов благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».