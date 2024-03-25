На благоустройство улицы Петрозаводской в Сыктывкаре отвели пять месяцев
- 14:30 25 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре было выделено пять месяцев на благоустройство улицы Петрозаводской. В результате рейтингового голосования, проведенного в 2023 году, проект обустройства пешеходной зоны стал победителем. Об этом сообщает БНК.
В прошлом году горожане выбрали 10 проектов благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Один из этих проектов предусматривал создание пешеходной зоны по нечетной стороне улицы Петрозаводской от Октябрьского проспекта до улицы Малышева. В предложенном для голосования проекте указывалось, что работы необходимо провести для создания комфортной пешеходной зоны.
В частности, планировалось установить малые архитектурные формы, такие как скамейки, урны, велопарковки и ограждения. Также предусматривалось заменить остановочный автопавильон, обрезать и выкорчевать аварийные деревья, а также создать тротуар с асфальтобетонным покрытием и пешеходные переходы.
Финансовое управление администрации Сыктывкара разместило на портале госзакупок аукцион на выполнение этих работ. Начальная цена контракта составляет 32 миллиона рублей, а торги запланированы на 3 апреля.
Если все пройдет успешно, подрядчик должен будет приступить к работам 22 апреля и завершить их к 30 сентября. Согласно проекту муниципального контракта, в рамках благоустройства пешеходной зоны будут выполнены различные виды работ, включая асфальтирование, замену бортового камня, посев газонных трав, озеленение и установку объектов благоустройства.
В результате этих работ на всем протяжении пешеходной зоны появятся 2 новые скамейки, 10 урн, 6 небольших велопарковок, 25 светильников, 2 навеса, 48 декоративных столбиков и 1 современный остановочный павильон.