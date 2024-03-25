"С 27 марта – полный запрет": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило

Условия изменились как для собственников, так и для коммунальщиков

В ближайшее время все владельцы квартир с счетчиками на коммунальные услуги столкнутся с новыми условиями. В данной области будет введен новый запрет на определенные действия, а также гражданам будут осуществлять перерасчеты в некоторых случаях.

По словам юриста Ирины Половодовой, ожидается изменение в процедуре поверки счетчика. Рано или поздно проведение этой операции станет необходимостью для любого бытового прибора учета коммунальных ресурсов. Ранее действовавшая норма вызывала головную боль у собственников недвижимости.