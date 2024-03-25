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Стало известно, в какие сроки выплатят пенсии в апреле

Стало известно, в какие сроки выплатят пенсии в апрелеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Социальный фонд по Коми опубликовал актуальный график выплат пенсий, который содержит новую информацию о дате поступления денег пенсионерам. Согласно этому графику, клиентам Сбербанка с фамилиями, начинающимися на буквы от А до К, пенсии будут перечислены 12 апреля.

А получатели пенсий с фамилиями, начинающимися на буквы от Л до Я, получат свои пенсии 19 апреля. Клиенты других банков также получат свои пенсии 19 апреля.

Важно отметить, что зачисление средств на банковские счета будет производиться в течение всего рабочего дня, и нет конкретного часа, к которому следует привязывать зачисление. Эту информацию можно уточнить в пресс-релизе, который предоставлен Социальным фондом по Коми.

Кроме того, пенсии также будут доставлены через отделения почтовой связи в соответствии с ранее утвержденным графиком.

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