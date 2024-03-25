Стало известно, в какие сроки выплатят пенсии в апреле

Социальный фонд по Коми опубликовал актуальный график выплат пенсий, который содержит новую информацию о дате поступления денег пенсионерам. Согласно этому графику, клиентам Сбербанка с фамилиями, начинающимися на буквы от А до К, пенсии будут перечислены 12 апреля.

А получатели пенсий с фамилиями, начинающимися на буквы от Л до Я, получат свои пенсии 19 апреля. Клиенты других банков также получат свои пенсии 19 апреля.