Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в квартире

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Существуют некоторые комнатные растения, которые следует быть осторожными или избавиться от них, чтобы избежать потенциальных проблем. Например, диффенбахия, также известная как "немая розга", содержит ядовитый сок в своих листьях. При контакте с кожей он может вызвать ожоги, нарушения зрения и отек гортани. Раньше это растение использовали для наказания рабов или для подавления их разговоров. Подробнее о них рассказал портал marieclaire.ru. Монстера



Эффектная лиана с резными листьями, также является ядовитым растением. В его листьях содержатся оксалаты кальция, которые могут вызвать отравление у животных, таких как кошки, и у детей, если они случайно съедят его.

Азалия



Содержит алкалоиды, которые при попадании в рот могут вызвать различные симптомы, от сильного слезотечения и выделений из носа до диареи, рвоты и судорог.

Важно помнить, что эти растения могут быть опасными, особенно для домашних животных и маленьких детей. Если у вас есть подобные растения в доме, рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать неприятностей.

Антуриум

Как насчет анафилактического шока? Не хотите? Тогда поймете, почему вы мы включили антуриум в список растений, которые нельзя держать дома. Оно выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, поэтому аллергикам особенно важно с ним не связываться.

Бегония

Бегонию очень любят хозяйки во всем мире, но она не так уж и безобидна: в ней обнаружены соли щавелевой кислоты, которые вызывают ожоги и раздражение на коже (по виду это напоминает крапивницу), отек слизистых и рвоту.

Особенно токсичны клубни, поэтому если вы не хотите расставаться с домашним любимцем, обязательно при пересадке работайте в перчатках, а когда закончите, тщательно мойте руки.

Фикус Бенджамина

Одно из самых противоречивых растений. Одни приписывают ему чудодейственные свойства, с его помощью пытаются наладить отношения в семье и даже забеременеть, другие клеймят, обвиняют во всех грехах и даже сваливают на несчастного вину за собственное одиночество.

На самом деле, цветок и правда неоднозначный: с одной стороны, он абсорбирует ядовитые вещества из воздуха, очищая его от бензола, аммиака, формальдегида. С другой — все части растения содержат сок, в котором есть латекс и алкалоиды, поэтому при соприкосновении с ними можно запросто заполучить дерматит или сильную аллергию.

Частицы этих веществ попадают и в воздух, так что если вы страдаете от поллиноза, лучше отдать предпочтение другим растениям.

Молочай Красивейший (Пуансеттия)

Казалось бы, идеальное растение: особой заботы не требует, растет медленно (пересаживать часто не надо), выглядит очень мило, и в медицине его используют — значит полезный цветок! Но не тут-то было!

В млечном соке молочая притаилась угроза: ядовитые вещества. Проблемы возникают уже нам с вами хорошо известные: отравления, аллергические реакции, потеря зрения.

Гиппеаструм

Какие еще растения нельзя держать дома? Ну, слова «нельзя», конечно, очень радикальное, но будьте поаккуратнее с гиппеаструмом. Как же он похож на лилию! Выглядит невероятно эстетично но…этот красавчик тоже не без сюрприза.

Все части растения, а особенно луковицы, ядовиты. Алкалоид ликорин провоцирует рвоту, а у кошек и вовсе могут отказать почки.

Олеандр

Олендр токсичен сверху донизу. В нем ученые обнаружили олеандрин, корнерин и других сердечные гликозиды — вещества, которые раньше добывали из листьев этого цветочка и использовали в медицинских целях: сейчас этого уже не делают.

Но эти гликозиды при попадании в рот и в желудок человека или зверушки могут нарушать сердечный ритм и вызвать проблемы в работе нервной системы. Про тошноту, головокружение и говорить не будем — это все идет в нагрузку. Поэтому олеандр не советуют ставить в спальне, а еще лучше разводить его в саду, а не в квартире, рискуя жизнью и здоровьем домочадцев.

Кактус трихоцереус

Первые упомнинания о кактусе датируются 200 годом до н.э: перуанские монахи делали из его сока зелье «ахума», с помощью которого в ритуальных церемониях определяли причины болезней. Его часто выращивают в домашних условиях, что и понятно: не требует частого полива и вообще какого-либо внимания к себе, очень красиво цветет. Но некоторые виды содержат алкадоид мескалин, который может провоцировать судороги и даже паралич.