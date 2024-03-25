Сыктывкарцы взыскали с управляющей компании ущерб за поврежденный балкон

В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого жители одной из квартир потерпели ущерб. Шквалистый ветер сломал ствол тополя, который упал на балкон и разбил стекла. Суд установил, что происшествие произошло 4 июня 2023 года из-за сильного ветра.

Представители ООО "Управляющая компания" составили акт осмотра на следующий день, где было отмечено, что балкон и его конструкции получили повреждения от падения дерева. Для определения стоимости восстановительного ремонта, истец обратился в Торгово-промышленную палату Коми, где провели экспертизу и установили, что ремонт обойдется в 85 706,57 рублей.