Сыктывкарцы взыскали с управляющей компании ущерб за поврежденный балкон
- 10:30 25 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого жители одной из квартир потерпели ущерб. Шквалистый ветер сломал ствол тополя, который упал на балкон и разбил стекла. Суд установил, что происшествие произошло 4 июня 2023 года из-за сильного ветра.
Представители ООО "Управляющая компания" составили акт осмотра на следующий день, где было отмечено, что балкон и его конструкции получили повреждения от падения дерева. Для определения стоимости восстановительного ремонта, истец обратился в Торгово-промышленную палату Коми, где провели экспертизу и установили, что ремонт обойдется в 85 706,57 рублей.
Ответчик не представил доказательства недостоверности заключения экспертизы и не воспользовался возможностью проведения судебной экспертизы для определения стоимости ремонта. Местом происшествия является земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, управляющей компанией которого является ООО "Управляющая компания".
Следовательно, ответчик несет ответственность за содержание зеленых насаждений на данном участке. Организация не обеспечила должное содержание дерева, чтобы предотвратить его падение и повреждение имущества истцов.
Сыктывкарский городской суд вынес решение в пользу собственников квартиры и взыскал ущерб с ООО "Управляющая компания" в соответствии с их долями, каждому из них пришлось выплатить по 42 853,28 рублей.
Кроме того, организация была обязана возместить расходы на государственную пошлину в размере 2771 рубль. Решение Сыктывкарского городского суда было подтверждено Верховным судом Коми, как сообщает региональная пресс-служба судов.
Таким образом, жители получили компенсацию за причиненный ущерб, а суд подтвердил ответственность управляющей компании за ненадлежащее содержание зеленых насаждений на их участке.