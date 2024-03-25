Все, выходные перенесли: в майские праздники внесли важные изменения
- 10:45 25 марта
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- Служба новостей
В этом году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, чтобы россияне могли максимально насладиться весенним отдыхом. Согласно новому графику, некоторые выходные дни были перенесены, сообщает progorod58.ru.
Согласно производственному календарю, выходной день с субботы, 27 апреля, перенесен на понедельник, 29 апреля. Это делает понедельник дополнительным нерабочим днем.
Вторник, 30 апреля, также будет выходным днем, поскольку он перенесен со 2 ноября. Еще один выходной день выпадает на пятницу, 10 мая, благодаря переносу рабочего дня с субботы, 6 января.
В отличие от традиционного графика, когда майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они будут распределены следующим образом:
Первый блок праздничных дней:
- Воскресенье, 28 апреля
- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)
- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)
- Среда, 1 мая (День труда)
Рабочие дни:
- Четверг, 2 мая
- Пятница, 3 мая
Второй блок праздничных дней:
- Суббота, 4 мая
- Воскресенье, 5 мая
- Четверг, 9 мая (День Победы)
- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)
- Суббота, 11 мая
- Воскресенье, 12 мая
Этот обновленный график майских праздников предоставляет россиянам возможность продлить свой отдых и насладиться весенней погодой. Однако важно отметить, что работодатели могут устанавливать свой собственный график работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней.