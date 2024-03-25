Все, выходные перенесли: в майские праздники внесли важные изменения

Фото из архива "Про Города"

В этом году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, чтобы россияне могли максимально насладиться весенним отдыхом. Согласно новому графику, некоторые выходные дни были перенесены, сообщает progorod58.ru.

Согласно производственному календарю, выходной день с субботы, 27 апреля, перенесен на понедельник, 29 апреля. Это делает понедельник дополнительным нерабочим днем.