Ухтинец решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и устроил аварию
- 09:25 25 марта
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- Елизавета Петрова
Ухтинец решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и устроил аварию. А в Сыктывдинском районе автомобилист опрокинулся в кювете, потому что не справился с управлением. Об этом сообщает БНК.
24 марта в Ухте водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 2005 года рождения, решил проскочить перекресток на желтый сигнал и столкнулся с ГАЗ-3302. В результате ДТП два пассажира Lada получили травмы.
У пассажирки, женщины 2006 года рождения, была ушибленная рана подбородка, ссадина на лбу и ушиб правого предплечья. Водитель также получил ушибленную рану на брови и ссадину на лбу.
Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Оказалось, что водитель Lada уже не первый год на дорогах и имеет негативную историю нарушений правил дорожного движения. С 2023 года он уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Также в тот же день, но уже в Сыктывдинском районе, произошла еще одна авария. Мужчина 1994 года рождения, находившийся за рулем Chevrolet Niva, не справился с управлением на 742-м километре дороги Чебоксары - Сыктывкар.
В результате происшествия автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Единственная пассажирка, женщина 1974 года рождения, получила ушиб правой голени. Ее состояние не требовало госпитализации.
Оказалось, что и водитель Chevrolet Niva имеет печальную историю нарушений ПДД. Он уже шесть раз за год привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.