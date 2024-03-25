Ухтинец решил проскочить перекресток на желтый сигнал светофора и устроил аварию. А в Сыктывдинском районе автомобилист опрокинулся в кювете, потому что не справился с управлением. Об этом сообщает БНК.

24 марта в Ухте водитель автомобиля Lada Kalina, мужчина 2005 года рождения, решил проскочить перекресток на желтый сигнал и столкнулся с ГАЗ-3302. В результате ДТП два пассажира Lada получили травмы.