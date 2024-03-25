Теперь нельзя: в 2024 году вводится новое правило для всех, у кого есть дача и огород

С 2024 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся пребывания на дачах и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешенный период времени, который можно проводить на участках, будет ограничен с 1 апреля по 1 октября. Эту информацию подтвердил юрист Янис Юкша. Также введены более четкие определения понятий "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом". Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы сможете проживать в нем круглый год.

Однако с загородными домами ситуация немного отличается. Обычно зимой в таких домах никто не проживает, и все системы отключаются на этот период. Поэтому проживание в загородных домах круглый год запрещено, и нельзя требовать подключения коммуникаций зимой. Однако вне установленного периода посещение своих загородных домов все еще разрешено, хотя полноценное использование их услуг будет невозможно.