"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится уже с 27 марта
- 09:40 25 марта
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- Служба новостей
С 27 марта пожилые люди в России получили новое интересное предложение. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о возможности для старших граждан изучать новые профессии. Это предложение доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.
Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди могут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.
Подобная инициатива уже успешно реализована в столичном регионе, и эксперты считают, что благодаря этим курсам многие пожилые люди смогут освоить новую профессию или приобрести дополнительные навыки. Например, пожилые люди, интересующиеся стилистикой, смогут получить крепкую основу для будущей деятельности.
Кроме того, предлагаются и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство или изучение иностранных языков. Все эти занятия будут бесплатными для пенсионеров, но необходимо заранее записаться и принять участие в программе. Участие открыто для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Заявки на участие можно будет подать с марта.