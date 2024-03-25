"С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров": новая льгота вводится уже с 27 марта

С 27 марта пожилые люди в России получили новое интересное предложение. Анастасия Киреева, специалист по пенсионному обеспечению, объявила о возможности для старших граждан изучать новые профессии. Это предложение доступно через региональные клубы для пенсионеров, пишет progorodsamara.ru.

Одно из новых направлений, предлагаемых в этих клубах - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди могут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего собственного гардероба. Программа предусматривает бесплатное обучение для пенсионеров.