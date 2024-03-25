Четверых фигурантов дела о теракте в Крокусе арестовали до 22 мая

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Всех четверых фигурантов дела о теракте в Крокусе задержали до 22 мая. Такое решение вынес Басманный суд Москвы вчера, 24 марта. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили в зал суда лишь на оглашение приговора.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов обвиняются в теракте. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Добавим, Рачабализоду и Мирзоев признали вину в полном объёме. У последнего четверо несовершеннолетних детей. Самый молодой из стрелявших Мухаммадсобир Файзов прибыл в зал суда на коляске в сопровождении двух врачей. Он выслушал приговор, отвернувшись от камер.