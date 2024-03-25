Весна откладывается: на неделе в Коми ожидаются морозы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На неделе в Коми вновь вернутся холода, сообщили в региональном ЦГМС. Как уточняют синоптики, с 18 марта в республике стояла контрастная погода. Так, в южных районах держалась плюсовая температура вплоть до +9С, а на северо-востоке Коми столбик термометра опускался ниже -30С.

Тот, кто надеялся, что весеннее тепло дойдет на неделе и до Заполярья, ошибся. Ситуация сложится ровно наоборот.

Морозная погода охватит всю территорию республики. В арктическом воздухе ночные холода достигнут отметки -18...-25С, на крайнем севере до -28...-33С. Днем значительно теплее - около 3-8С ниже нуля. Лишь на крайнем юге сохранится относительно высокая температура - около -5С ночью и около +5С в дневное время суток.