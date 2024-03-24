Мишустин огласил размер новой пенсии: все ахнули, узнав ее
- 19:00 24 марта
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- Служба новостей
Сначала идет речь об увеличении с 1 марта 2024 года на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
С 1 марта 2024 года пенсии будут увеличены на 100% для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кому установлена I группа инвалидности.
Важно отметить, что если гражданин с I группой инвалидности достигнет возраста 80 лет, то повышение будет произведено только один раз, так как оно делается по одному из критериев: либо инвалидность, либо возраст старше 80 лет.
С 1 марта 2024 года обычные граждане получат возможность увеличить свою будущую пенсию. На Госуслугах будет доступен калькулятор для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов ИПК и стажа, который поможет определить сумму добровольного взноса.
Внеся этот взнос, можно увеличить сумму будущих выплат, сообщает портал ngnovoros.ru.