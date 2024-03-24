Мишустин огласил размер новой пенсии: все ахнули, узнав ее

Сначала идет речь об увеличении с 1 марта 2024 года на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

С 1 марта 2024 года пенсии будут увеличены на 100% для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кому установлена I группа инвалидности.