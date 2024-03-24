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Продолжите эти пять известных цитат из "Кавказской пленницы" за 60 секунд

Продолжите эти пять известных цитат из "Кавказской пленницы" за 60 секундКадр из фильма

Погрузитесь в мир культового фильма "Кавказская пленница" (12+) и проверьте свою память на знание известных цитат из этого произведения за всего 60 секунд! Переживите волнение и вспомните слова, которые стали классикой кинематографа. Вам предстоит вспомнить и закончить пять известных цитат из этого фильма, и ваше время считается. Готовы к вызову? Начинайте игру и почувствуйте атмосферу прошлых времен!

Продолжите 5 известных цитат из "Кавказской пленницы":

 

 

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