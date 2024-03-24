Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля опубликовали список марок растворимого кофе, который не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой.

Проверка качества растворимого кофе была проведена на сублимированных видах, из-за их популярности и простоты приготовления. Для этого образцы были отправлены в лабораторию, где исследовались углеводный профиль, содержание глюкозы и другие параметры.

Лучшими марками, по результатам исследования, стали Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.