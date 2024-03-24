У умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте себя

Ученые рассказали, в какие даты чаще всего рождаются гении. Так, результатами своего исследования поделился Инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов. Он проанализировал биографии 1008 самых выдающихся личностей всех времен и эпох и выяснил, что чаще всего гении появляются на свет в холодное время года, в первую очередь в феврале - на 55 % чаще всех остальных месяцев. Материал опубликовали на сайте teleprogramma.pro.

Исследователь даже назвал дни недели, когда рождается больше всего одаренных и умных людей. Это конец вторника, начало среды и первая половина субботы.