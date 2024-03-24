У умных людей всегда есть эта цифра в дате рождения: проверьте себя
- 13:45 24 марта
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- Служба новостей
Ученые рассказали, в какие даты чаще всего рождаются гении. Так, результатами своего исследования поделился Инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов. Он проанализировал биографии 1008 самых выдающихся личностей всех времен и эпох и выяснил, что чаще всего гении появляются на свет в холодное время года, в первую очередь в феврале - на 55 % чаще всех остальных месяцев. Материал опубликовали на сайте teleprogramma.pro.
Исследователь даже назвал дни недели, когда рождается больше всего одаренных и умных людей. Это конец вторника, начало среды и первая половина субботы.
Что же касается конкретных дат, то выдающимися интеллектуальными способностями особенно отличаются люди, рожденные 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца.
Люди, чей день рождения приходится на эти даты, считаются подопечными Юпитера. Это отличные учителя, способные передать знания как детям, так и взрослым на высоком уровне. Они обладают выдающимися умственными способностями и аналитическим складом ума, что позволяет им глубоко проникать в суть многих вещей и разбираться в них.
Такие личности обладают естественной склонностью к освоению различных областей знаний. Они не только легко усваивают информацию, но и с энтузиазмом делятся ею, обучая других как на профессиональном, так и на любительском уровне. Они требовательны к себе и окружающим, ценят дисциплину и порядок. Это отзывчивые, великодушные и духовно развитые люди. Материал опубликовали на сайте wday.ru.