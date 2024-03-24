Теперь полный запрет: новое правило вводится для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году

С начала текущего года владельцам дач и огородов в России введены новые правила, касающиеся времени пребывания на своих участках. Об этом сообщил юрист Янис Юкша, пишет pg12.ru.

Согласно новым правилам, дачный сезон в России теперь четко регламентирован и длится с 1 апреля по 1 октября. Эти даты являются обязательными для соблюдения дачниками и закреплены в нормативных актах. Важно отметить, что вводится различие между понятиями "частный дом" и "дача".