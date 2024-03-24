Пенсии взлетят: Голикова честно назвала новый размер выплат для пожилых граждан России

В марте 2024 года планируется увеличить средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России до 18 521 рубля. После публикации проекта бюджета, содержащего соответствующие параметры для увеличения выплаты, данная информация стала объектом обсуждений, сообщает ngnovoros.ru.



Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три обязательных условия. Во-первых, женщинам требуется достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчинам – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения будут применяться только с 2028 года, в настоящее время действует переходный период.



Во-вторых, минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2024 году должен составлять не менее 14 лет, а в следующем году этот показатель увеличится до 15 лет. Наконец, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. Однако согласно планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.