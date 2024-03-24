На пути к сказочному богатству: Глоба назвала знак, который ждет бриллиантовая полоса в апреле

Астролог с заслуженной репутаций Тамара Глоба заявила, что к 1 апреля один из представителей зодиакального круга забудет о финансовых проблемах. Экономить больше не придется людям, которые родились под знаком Тельца.

Успех свалится на них как снег на голову, но задержится надолго. Вероятнее всего, он будет связан с дальними поездками, переездами и командировками. А они, в свою очередь, подтолкнут вас к новым свершениям и победам, даруя и развитие, и процветание.