Домашние вампиры: шесть вещей в доме, которые крадут ваше здоровье день за днем

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.

Антипригарная посуда: Покрытие антипригарной посуды может выделять токсичные газы при нагревании до высоких температур. Повышенное воздействие этих газов может быть связано с риском развития рака и других проблем со здоровьем.