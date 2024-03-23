Ангелы подарят им крылья: кому из знаков Глоба сулит новую жизнь с 24 марта

В конце марта представители этого знака выйдут на взлетную полосу. У них за спиной как будто вырастут крылья, которые вознесут их на самую вершину. Такая судьба победителя ждет тех, кто родился Львом, заявила знаменитая в России предсказательница Тамара Глоба.

Первым вернется интерес к работе, а мысли перейти в другую организацию улетучатся. Вам захочется добиваться целей именно на старом рабочем месте, что вы активно и начнете делать. Энергия, настойчивость и трудолюбие станут вашими главными помощниками на ближайшее время. Именно благодаря им вы сумеете добиться того, о чем раньше боялись мечтать: уважения начальства, продвижения по службе и высокой зарплаты.