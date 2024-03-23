Уже с завтрашнего дня: для россиян введут строгий запрет по отпускам

Скоро вступит в силу новое правило, связанное с предоставлением отпуска работникам. Согласно этому изменению, работодатели должны будут принимать новые решения относительно отпусков своих сотрудников. Изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня, пишет progorodsamara.ru.

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что эти изменения касаются процедуры предоставления отпуска за счет сотрудника для определенных целей. Часто люди нуждаются в дополнительном отдыхе по важным причинам, но они сталкиваются с отказом в отпуске со стороны работодателя и даже с последующим увольнением.