Уже с завтрашнего дня: для россиян введут строгий запрет по отпускам
- 12:45 23 марта
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- Служба новостей
Скоро вступит в силу новое правило, связанное с предоставлением отпуска работникам. Согласно этому изменению, работодатели должны будут принимать новые решения относительно отпусков своих сотрудников. Изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня, пишет progorodsamara.ru.
Юрист Ирина Сивакова пояснила, что эти изменения касаются процедуры предоставления отпуска за счет сотрудника для определенных целей. Часто люди нуждаются в дополнительном отдыхе по важным причинам, но они сталкиваются с отказом в отпуске со стороны работодателя и даже с последующим увольнением.
Недавно один из сотрудников фирмы оказался в подобной ситуации. Он запросил отпуск без сохранения заработной платы для посещения профессиональных курсов в другом городе. По возвращении на работу его уволили за пропуск рабочего дня. Сотрудник не согласился с таким оборотом событий и обратился в суд. Судебные органы на разных уровнях поддержали работника, указав, что поиск жилья является уважительной причиной для отсутствия на работе, и увольнение было необоснованным.
Новое правило запрещает работодателям отказывать своим сотрудникам в подобном отпуске и, тем более, увольнять их после него. Это правило будет действовать на всей территории страны.